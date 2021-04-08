Advertisements

رئيس القابضة للتشييد يكشف موعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ"نيوهليوبوليس"

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements


قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن مشروع مدينة نيوهليوبوليس مقام على مساحة 5500 فدان، وتقع في موقع متميز بين طريق الإسماعيلية والسويس.

وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطريقة التي تمت بها تطوير وتنمية المدينة لم تكن بشكل سليم وعلمي، بالرغم من وجود مخطط جيد ومحترم، ولكن التطوير كان عشوائي ولم يتم بشكل علمي، وهو ما أدى لإنفاق الأموال بشكل كبير ولا تظهر، وبالتالي تحولت إلى مدينة أشباح، والبنية الأساسية لم تكتمل.

وتابع رئيس القابضة للتشييد: أنه في المرحلة الأولى من تطوير مدينة نيوهليوبوليس، سيتم إزالة أسباب الشكوى من الملاك، ونكمل البنية الأساسية بالكامل، وفيه ناس كتير مش عايزة تروح المدينة لأنه عندهم انطباع سلبي بعدم اكتمال خدمات المدينة، وسيتم الانتهاء من أعمال تطوير البنية الأساسية للمدينة في نهاية شهر 6 القادم.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة.. فينجادا يعود لمصر بعد غياب 14 سنة ومسيرة مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ أقل من ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يومين

موسيماني يرفض إراحة نجم الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

10:30 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج