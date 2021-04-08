رئيس القابضة للتشييد يكشف موعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ"نيوهليوبوليس"





قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن مشروع مدينة نيوهليوبوليس مقام على مساحة 5500 فدان، وتقع في موقع متميز بين طريق الإسماعيلية والسويس.



وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطريقة التي تمت بها تطوير وتنمية المدينة لم تكن بشكل سليم وعلمي، بالرغم من وجود مخطط جيد ومحترم، ولكن التطوير كان عشوائي ولم يتم بشكل علمي، وهو ما أدى لإنفاق الأموال بشكل كبير ولا تظهر، وبالتالي تحولت إلى مدينة أشباح، والبنية الأساسية لم تكتمل.



وتابع رئيس القابضة للتشييد: أنه في المرحلة الأولى من تطوير مدينة نيوهليوبوليس، سيتم إزالة أسباب الشكوى من الملاك، ونكمل البنية الأساسية بالكامل، وفيه ناس كتير مش عايزة تروح المدينة لأنه عندهم انطباع سلبي بعدم اكتمال خدمات المدينة، وسيتم الانتهاء من أعمال تطوير البنية الأساسية للمدينة في نهاية شهر 6 القادم.