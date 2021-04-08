رئيس القابضة للتشييد: ملف مستحقات الشركة لدى الدولة معقد جدا



قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن ملف مستحقات الشركة لدى الدولة معقد جدا، لأن جزء منها مثبت ومؤكد وجزء آخر تحت المراجعة، والأول قيمته 2.3 مليار إلى 2.5 مليار جنيه، والجزء الآخر 1.6 مليار، والإجمالي يقترب من 4 مليارات جنيه.



وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه تم عمل حصر بجميع المشروعات المتأخرة للمقاولات، وكل مشروع تم تصنيفه وتقسيم مشكلاته ومتطلباته وغيرها ليتم استكمال المشروع وتسليمه.



وتابع رئيس القابضة للتشييد، أنه يجري في المرحلة الأولى لتطوير مدينة نيوهليوبوليس، إزالة أسباب الشكوى من المُلاك، ثم استكمال البنية الأساسية بالكامل، على أن يتم الانتهاء من تطوير البنية الأساسية خلال شهر يونيو 2021.

