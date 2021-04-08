رئيس "القابضة للتشييد" يكشف تفاصيل طرح مشروع هليو بارك بالتجمع الخامس



قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم طرح كراسة مشروع هليو بارك الأحد الماضي، وحتى الأن لدينا 7 أو 8 شركات كبيرة سحبت كراسات الشروط ومتحمسة للمشروع.



وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مشروع هليو بارك مساحته 1700 فدان في التجمع الخامس، وأطلق على هذا المشروع اسم "الناصية الشرقية للقاهرة الجديدة"، والناصية الغربية "كايرو فيستفال سيتي"، وخلف هذا المشروع يقع ماونتن فيو وبالم، وهو مشروع مميز جدا.



وتابع رئيس القابضة للتشييد: أن مشروع هليو بارك لديه مميزات نوعية وهو ما يجعل جانب كبير من المشروع خدمي وتجاري ومتخصص بشكل عام، وسكني أيضا في نصف المساحة، ويوجد به مساحة ضخمة جدا لتنوع الأنشطة بين التعليمي والصحي وغيرها.

