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المواجهة المصيرية.. تعرف موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بدوري الأبطال

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:31 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر صاحب الأرض والضيافة، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يونيو بالجزائر.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية، حصريا مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل.

ويملك الزمالك فرصة للصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليست في يديه حيث يحتاج الفارس الأبيض إلى الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة السادسة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة  برصيد 10 نقاط.

ويحتل مولودية الجزائر صاحب الأرض والضيافة، الترتيب الثاني برصيد ثماني نقاط، فيما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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