"القابضة للتشييد": القطاع العقاري يعاني من نقص الكوادر العاملة

"



قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركات القابضة تقوم بدور اجتماعي على أعلى مستوى، مطالبا المسئولين بضرورة اعطاء الشركة حصة من مشروعات الدولة المختلفة.



وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة ستقدم مشروعات بـ 4 تريليون جنيه خلال الـ 4 سنين المقبلة.



وتابع رئيس القابضة للتشييد، يجب الاهتمام بالعمالة وتدريبها، لافتا أن إن هناك مشكلات تواجه القطاع منها نقص الكوادر العاملة للتطوير والتدريب مضيفا أنه استعان على الفور بالعمالة المدربة بشكل احترافي بالمجال.