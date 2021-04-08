رئيس القابضة للتشييد: تغيير مجالس إدارات الشركات أنقذها من الانهيار





قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ساعدت في حل الكثير مشكلات القطاع، لافتا أن لائحة الموارد البشرية للشركات التابعة نال رضى العاملين في القطاع وحفظ حقوقهم.



وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خطة دمج الشركات التابعة تأخر كثير فكان من المفترض تطبيق الدمج قبل 3 سنوات، لافتا أن تنفيذ الخطة لاقت ترحيب كبير من قبل المسئولين.



وتابع رئيس القابضة للتشييد، أعادنا تشكيل 30 مجلس إدارة بالشركة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام للارتقاء بالمنظومة الادارية في جميع الشركات من أجل رفع قدرتها التنافسية في السوق وزيادة الإيرادات والخروج من الأزمات التي تواجها، لافتا أن دمج الشركات يهدف إلى تطوير وتقليل المصاريف الإدارية وتكاليف مشروعات القطاع.

