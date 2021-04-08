رئيس "القابضة للتشييد" يكشف تفاصيل تطوير ودمج الشركات التابعة





قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن خطة دمج الشركات التابعة تم على مرحلتين، الأولى تتضمن دمج ٨ شركات فى بعض الشركات الأخرى والمرحلة الثانية دمج الأنشطة المتماثلة فى هذه الشركات الخمس، لتصبح شركات متخصصة قادرة على المنافسة فى السوق.



وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، دمج الشركان مع تنافسها في نفس النطاق الجغرافي لها، لافتا أنه يستهدف تحويل الشركات إلى كيانات كبيرة متخصصة قادرة على التنافس في السوق.



وتابع رئيس القابضة للتشييد، شركة مختار إبراهيم أكبر شركة في مصر نفذت أعمال بنية تأسيسية ومتخصصة في إنشاء محطات الصرف والتنقية والمياه، لافتا أن نصف كباري مصر من أعمال شركة حسن علام حيث قامت برصف 2400 كيلو طرق.