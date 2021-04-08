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رئيس القابضة للتشييد: ديون الشركات التابعة أكثر من 13 مليار جنيه

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن ديون الشركات التابعة أكثر من 13 مليار جنيه، منها 8 مليارات للشركة القابضة و5 مليارات للموردين والبنوك وغيرها.

وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الشركة لها مستحقات مقررة عند الدولة بشكل مبدئي 2.5 مليار جنيه، وهي مستخلصات معتمدة وتعويضات تمت الموافقة عليها وفروق أسعار.

وتابع رئيس القابضة للتشييد، أن هناك نوعين آخرين من المستحقات، وهي المستحقات غير المعتمدة المستخلصات تحت المراجعة أو مستخلصات لا نستطيع تقديمها لعدم توقيع عقود مثلا مع الدولة أو جهة الإسناد، أو أن المشروع مدته انتهت ولم يتم التجديد حتى الأن، هذه تبلغ قيمتها مليار ونصف المليار جنيه، وبالتالي فإن إجمالي مستحقاتنا لدى الدولة يبلغ 3.9 مليار جنيه.

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