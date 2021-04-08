النادي النهري للمحامين يحتضن حفل تأبين الراحل سيد عبد الغني

عقدت نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية، بالتعاون مع عائلة الراحل سيد عبد الغني أمين صندوق النقابة، حفل تأبين للفقيد، وذلك مساء اليوم الخميس بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.



وحضر حفل التأبين أسرة الراحل الأستاذ سيد عبد الغني رفقة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وقيادات الحزب العربي الناصري وحزب الكرامة، ونخبة من الساسة والمثقفين والكتاب، إضافة لوفد نقابة محامي فلسطين، وسفير دولة فنزويلا، وممثلا عن جامعة الدول العربية، وعدد من الأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب، وأصدقاء وتلامذة الراحل.



وألقى عدد من الحضور كلمات خلال حفل التأبين رثاءً للراحل، من بينهم الدكتور محمد عبد الغني شقيق الراحل نيابة عن الأسرة، وسفير دولة فنزويلا في القاهرة ويلمر بارينتوس، ووكيل نقابة المحامين امحب المكاوي مفوضَا من رجائي عطية نقيب المحامين، والوزير المفوض بجامعة الدول العربية ومدير إدارة شئون فلسطين الدكتور حيدر الجبوري، ورئيس المكتب السياسي للحزب الناصري والقائم بأعمال رئيس الحزب الدكتور مصطفى القاضي، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سلامة بسيسو، والملحن أحمد إسماعيل.



وجاءت كلمة نقيب المحامين، التي تلاها نيابة عنه وكيل النقابة الأستاذ محب المكاوي كالآتي:

فقدت برحيله عن دنيانا أخًا عزيزًا وصديقًا حقيقيًا، وإنسانًا عظيمًا، ووطنيًا رائعًا.



هذه الإنسانية الفياضة، والعطاء المغمور بالمحبة والوفاء، رأيتها رُأى العين فيما اكتشفته في هذا الإنسان العظيم من مصاحبة شبة دائمة لزميلنا المرحوم عبد العظيم المغربي -المحامي- وأمين عام اتحاد المحامين العرب لدولة المقر.



إن شريط الذكريات مع هذا الإنسان الدمث الخلوق طويل لا ينفذ، رغم قصر المدة التي أتيح ليّ فيها الاقتراب منه، وكم من وقائع كان صاحب حق فيها ولكنه بسماحته أسدل عليها ستار النسيان وكأنها لم تحدث قط.



كم تناقشنا في العمل النقابي، وكم اختلفنا أحيانًا، فكان الاختلاف موضوعيًا دائمًا محصورًا في دائرته، وكأننا قد جمعتنا صحبة السنين العديدة، إن لم تكن الدهور الطوال.



ماذا أقول لكم – سيد عبد الغني رحمه الله حفر لنفسه مكانة عزيزة في قلبي وفي قلوب كل من عرفوه.. وكان من حسن ظني أنني عرفته، فعرفت أخًا ليّ لم تلده أمي وصديقًا نادرًا ومعينًا رائعًا أدمعت عليه.



كما عرض خلال حفل التأبين فيلم تسجيلي عن حياة الراحل، إضافة لتوزيع كتاب «سيد عبد الغني – حكاية لا تنتهي» على الحضور، تضمن كلمات رثاء لنخبة من الساسة والمحامين والكتاب والمفكرين المصريين والعرب، وصور من حياة الراحل الخاصة والعامة.



جدير بالذكر أن الراحل الأستاذ سيد عبد الغني شغل منصب أمين صندوق النقابة العامة، وكان عضوًا بمجلس النقابة لعدة دورات، إضافة لكونه الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة فلسطين بالاتحاد لسنوات، كما شغل رئاسة الحزب العربي الناصري لسنوات وحتى وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.



يشار إلى أن جنازة الراحل شيعت من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.