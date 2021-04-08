رئيس "القابضة للتشييد" يكشف أسباب تعثر شركات المقاولات خلال السنوات السابقة



قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركات المقاولات خلال السنوات السابقة واجهت العديد من المشكلات بداية من عام 2011 أهمها ارتفع عدد العمال بنسبة 70 % ومضاعفة المرتبات بالإضافة إلى تعويم الجنيه، وفى نفس الوقت انخفض حجم العمل إلى النصف تقريبًا، وكل ذلك حدث فى وقت متزامن.



وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوضع المالي لهذه الشركات في هذا التوقيت دفعها للدخول فى مشروعات بأسعار متدنية للحصول على سيولة تسد العجز المالي.



وتابع رئيس القابضة للتشييد، نظام طرح المشروعات وإسنادها وتسلمها يحتاج بالكامل إلى إعادة نظر، لافتا أن الجهات المالكة تلزمنا بتسليم الوحدات السكنية للمشتري وليس لها، مشيرا إلى أن شركات المقاولات ما تزال لها مستحقات كبيرة لدى مختلف جهات الإسناد، مطالبا بتوريدها للشركات لتتمكن من تنفيذ بقية مشروعاتها.