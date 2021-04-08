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الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:59 م
الفجر الرياضي
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أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التشكيل المثالي لمباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، والتي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وجاءت التشكيلة المثالية لذهاب ربع النهائي على النحو التالي :-
حراسة المرمى: ميندي (تشيلسي)
خط الدفاع: بن تشيلويل (تشيلسي) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - أزبليكوتا (تشيلسي)
خط الوسط: ماونت (تشيلسي) - فودين (تشيلسي) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - أسينسيو (ريال مدريد) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار جونيور (ثنائي باريس سان جيرمان)
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