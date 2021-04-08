بأمر موسيماني.. الأهلي يرصد التعاقد مع هذا اللاعب





طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي ضرورة متابعة واحد من أبرز لاعبي القاره الأفريقية تمهيدًا للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وتنوي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي متابعة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم سيمبا التنزاني في المواجهة التي يخوضها المارد الأحمر ضد بطل تنزانيا لحساب مباريتا الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ودخل ميكيسوني اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته بعد المستويات الهائلة التي ظهر عليها اللاعب رفقه فريقه وبالأخص في المواجهة التي خسرها المارد الأحمر في الجولة الثانية بهدف نظيف.





ويرغب موسيماني في الحصول على خدمات مهاجم أفريقي جديد من أجل تدعيم الخط الأمامي خاصةً بعد وجود مشكلة العقم التهديفي التي حالت دون إحراز مهاجمي الأحمر أهداف عديدة خلال الموسم الجاري.



