منى زكي وتامر محسن يكشفون كواليس"لعبة نيوتن" بمؤتمر صحفي (صور)



وأضاف تامر محسن:" قصة المسلسل مرتبطة بينا وباسرتنا وقريبة من الناس، ومن مفاجأت العمل الفنان أدهم الشرقاوي وهو ممثل مصري أمريكي، لعبة نيوتن مسلسل هيكون قريب من المصريين " وهو مسلسل اجتماعي انساني".







واشاد تامر محسن بالصورة الابداعية التي خرج بها موكب المومياوات الملكية والتي نظمتها شركة ميديا هب سعدي-جوهر وادهش العالم باستخدام أحدث تقنيات التصوير والاضاءة.



وتحدث محمد السعدي خلال المؤتمر عن كواليس التحضير مع المخرج تامر محسن لمسلسل لعبة نيوتن كأول تجربة درامية لشركة ميديا هب سعدي – جوهر في عالم الدراما وعن سر تحمسه لخوض هذه التجربة قائلا:" اعتز بعلاقتي وبصداقتي بالمخرج تامر محسن وعندما تواصلت معه منذ اربع سنوات من اجل تقديم عمل درامي كان الهدف ان يكون اول انتاج درامي لشركة ميديا هب سعدي – جوهر من خلال التعاون مع تامر محسن ولكن أخبرني انه مشغول وانا انتظرته لان الهدف أن نقدم عملاً مميزًا ذو قيمة، وكنت سعيد جدًا بترشيح تامر محسن لنجوم العمل وانا شهادتي مجروحة في الفنانة منى زكي لإني اعتز بها على المستوى الشخصي والمهني وكلامي عنها لن يعيطها حقها والناس سترى منى زكي مختلفة في لعبة نيوتن، وهناك كوكبة ايضا من النجوم في العمل واتمنى أن يلقى العمل اعجاب الناس لإن الهدف من دخول الانتاج الدرامي أن نقدم عملاُ ذو قيمة".



وتابع محمد السعدي:"تأجيل عرض المسلسل كان لصالحه لأننا نحترم ونقدر عقل المشاهد واجتمعنا العام الماضي وقررنا تأجيل العمل لان المخرج تامر محسن اخبرني أنه من الممكن تقديم العمل ولكنه ينقص بما يناسب 15%، ورغم ذلك اتخذنا قرار التأجيل".



واعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بالتعاون مع محمد السعدي وتامر محسن في مسلسل لعبة نيوتن خاصة انها غائبة عن الدراما منذ عدة سنوات، لافتة إلى أن وجود اسم تامر محسن في العمل حمسها كثيرًا لإنها تهتم باختياراتها لأسماء المخرجين التي تتعاون معهم، وأيضًا أنها على ثقة أن محمد السعدي من الاشخاص الذين يهتمون بفريق العمل إلى اقصى حدود.



وأضافت منى زكي:" شخصية هنا في مسلسل لعبة نيوتن لمستني بشكل كبير واثرت في وعندما علمت بترشيحات نجوم العمل شعرت وكأنه فريق الحلم، بالإضافة إلى موهبة محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب جعلتني اتحمس في العمل ".



وكان من بين الحضور الفنان سيد رجب الذي بدأ كلمته عن الفنانة منى زكي والتي وصفها بالفنانة الرائعة والانسانة المحبة وانه كان يتمنى العمل معها مجددًا منذ مسلسل" أسيا" ، كما اثنى على اسماء النجوم المشاركين في العمل مثل محمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد الذي سبق وتعاون معهم من قبل.



اما عن تعاون سيد رجب مع المخرج تامر محسن وصفه بانه حلم وتحقق، قائلا:" كنت من زمان بدعي إني اشتغل مع مخرج مهم وكبر زي تامر مجسن وأخيرًا الحلم اتحقق"، كما أضاف أن مشاركته في مسلسل من إنتاج ميديا هب سعدي – جوهر فخرًا له.



وشاركت في المؤتمر الصحفي السيناريست مها الوزير التي اعربت عن حالة الفخر التي يعشيها المصريين بسبب حفل موكب المومياوات التي نطمته شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وأكدت انها كانت لا ياتي في ذهنه سوى الفنانة منى زكي لتقديم شخصية هنا في المسلسل كما وجهت الشكر الى المخرد تامر محسن التي منحها فرصة للعمل معه مجددا بعد مسلسل هذا المساء.



مسلسل لعبة نيوتين تدور احداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لانجاب طفلهما على الاراضي الامريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشئيا وتأخدهما الى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الامريكية.





مسلسل لعبة نيوتين من بطولة منى زكي، محمد ممدوح،محمد فراج،سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتاليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.



شركة ميديا هب سعدي -جوهر هى احدى اكبر وكالات الدعاية والاعلان في مصر، اسسها محمد سعدي وايهاب جوهر عام ١٩٨٨، وتنطلق لاول مرة هذا العام في عالم الدراما كشركة منتجة لمسلسل لعبة نيوتين، وذلك بعد اكثر من ٣٠ عاما من النجاحات كللتها بأكثر من ١٠٨ جائزة عن افضل حملات تسويقية ابداعية، عملت خلالهم مع اكبر العلامات التجارية في مصر والعالم العربي ومن اهمها اخراج وتنظيم حدث نقل المومياوات الملكية الذي تصدر الصحف العالمية وعرض على مئات القنوات.

أقيم اليوم الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمسلسل لعبة نيوتن، والذي اقامته شركة ميديا هب سعدي - جوهر في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور محمد السعدي الرئيس التنفيذي لشركة ميديا هب،النجمة منى ذكي والفنان سيد رجب والمخرج تامر محسن والسيناريست مها الوزير.في البداية، أعرب المخرج تامر محسن عن سعادته بالتعاون مع ميديا هب سعدي- جوهر في أولى تجاربها الإنتاجية الدرامية قائلاً:"فخور إن المسلسل من إنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر، وعندما أخبرني محمد السعدي أنه يريد تقديم عمل درامي قال لي " نفسي اقدم عمل درامي ذو قيمة ومسلسل يعيش لناس " واعلم اننا كنا بخلاء في نشر أي معلومات عن قصة المسلسل وكان ذلك مقصودًا، ولأول مرة سيتم تقديم مشهد افتتاحي من مسلسل قبل عرضه في مؤتمر صحفي مثلما يحدث في هوليوود ".