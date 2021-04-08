أول رد فعل من ربيع ياسين بعد إيقافه

تحدث عمر ربيع ياسين، إن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، سيتقدم بشكوى في لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد قرار إيقافه وتغريمه ماليًا من قبل اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ربيع ياسين سيتقدم بالشكوى في لجنة التظلمات يوم الأحد المقبل.





وأضاف: "اتحاد الكرة قصد إصدار القرار ضد ربيع ياسين يوم الخميس لكي لا يتاح له تقديم شكوى إلا يوم الأحد بسبب إجازة الجمعة والسبت".





وتابع: "اتحاد الكرة يعلم جيدًا أن الكابتن ربيع ياسين عمل في منتخب الشباب بدون عقد بينه وبين اتحاد الكرة، فكيف سيتم توقيع عقوبات عليه وتطبيق اللائحة عليه دون وجود عقد له".





وأشار: "الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب وقعوا على عقود ولكن الكابتن ربيع ياسين يعمل بدون عقد".



