القابضة للتشييد: خسائر "عمر أفندي" بلغت 300 مليون جنيه





قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نستهدف الحصول على مشروعات في إفريقيا



وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في بداية استلامنا لـ "عمر أفندي" كانت تبلغ خسائره أكثر من 300 مليون، لافتا أن صفقة عمر أفندي لم تنتهي ولم تُحل الأزمة بشكل نهائي.





وتابع رئيس القابضة للتشييد، ملف تسوية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" وشركة "إعمار مصر للتنمية" به الكثير من المعلومات المغلوطة خاصة بشأن اللجوء للتحكيم، لافتا أن شركة إعمار لم تنفذ التنمية المطلوبه حول مشروع أب تاون كايرو بهضبة المقطم.

