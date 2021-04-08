رئيس القابضة للتشييد: استطعنا تحويل خسارة عمر أفندي لمكسب بسيط كبداية





قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن صفقة "عمر أفندي" لم تنته حتى الآن ولم تحل بالشكل الكامل رغم انتهاءه من جانبنا، والمستثمر السعودي في عمر أفندي حينما ترك الشركة كانت "خسرانة أكثر من 300 مليون جنيه"، وهو رقم كبير.





وأضاف أبو العطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن كان هناك تداعيات لخسارة شركة عمر أفندي، حينما تركها المستثمر السعودي، موضحا: "فضلنا نقلل الخسارة خلال السنوات الماضية" حتى حققنا مكاسب هذا العام رغم إنها قليلة.



وفي سياق آخر، قال "أبو العطا" إنه تم طرح كراسة مشروع هليو بارك الأحد الماضي، وحتى الأن لدينا 7 أو 8 شركات كبيرة سحبت كراسات الشروط ومتحمسة للمشروع، موضحا أن المشروع مساحته 1700 فدان في التجمع الخامس، وأطلق على هذا المشروع اسم "الناصية الشرقية للقاهرة الجديدة، وهو مشروع به مميزات كبيرة جاذبة.

