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الأحد.. "النواب" يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:06 ص
دينا إبراهيم
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يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2019 2020.
وتشهد الجلسة أيضًا عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مُقدمة من النائب محمد سعد الصمودي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية، والنائب مجدي ملك و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
كما تشهد الجلسة، أيضًا، مناقشة عدد من التقارير المشتركة للجان ومنها:
1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 241 2021.
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29122020.
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