الأحد.. "النواب" يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2019 2020.





وتشهد الجلسة أيضًا عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مُقدمة من النائب محمد سعد الصمودي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية، والنائب مجدي ملك و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.





كما تشهد الجلسة، أيضًا، مناقشة عدد من التقارير المشتركة للجان ومنها:

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 241 2021.



