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مزيد من الانخفاض.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال صفحتها على "فيسبوك"، من مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة الجمعة.

جاء ذلك بعد أن تأثرت البلاد خلال الأيام الماضية بموجة حارة على إثرها سجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة ٣٤ درجة، ثم شهدت، الخميس، العديد من المحافظات انخفاض نسبي في درجة الحرارة، حيث سجلت محطة القاهرة ٢٧ درجة نتيجة لتأثرها برياح شمالية غربية باردة نشطة كانت ملحوظة خاصة في الفترات المسائية.

ومن المتوقع، أن تتوالي درجة الحرارة في الانخفاض حيث تسجل القاهرة ٢٥ درجة مئوية، كما تنشط الرياح على شمال البلاد تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، بينما يصل ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط إلى 4 أمتار، كما تتواجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

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