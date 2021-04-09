انطلاق فعاليات برنامج تسويق مواهب كرة القدم المصرية في ألمانيا









أسدل الستار على مؤتمر التعاون الرياضي بين الشركات المصرية والألمانية الذي أقيم مساء اليوم الخميس بقاعة الأوبرا بنادي أيروسبورت بالقاهرة، لاكتشاف المواهب المصرية من لاعبي كرة القدم في شتى محافظات مصر.





شارك في المؤتمر الدكتور ضيف الله أحمد والدكتورة أسماء محمد بالإضافة إلى محمود زمزم ممثلين عن الشركات المصرية، والمدرب الألماني وسام شاهين المدير الفني بقطاع ناشئي نادي لايبزيج الألماني وممثلا عن الشركات الألمانية.





من جانبه يؤكد الدكتور محمود زمزم أن الهدف من توقيع بروتوكول تعاون مع الشركات الألمانية هو إكتشاف مواهب كرة القدم في مصر من سن أربعة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما، وتطوير إمكاناتهم من خلال فترات معايشة مع كتيبة المدرب الألماني وسام شاهين.





و توضح الدكتورة أسماء محمد أن مفهوم الاستثمار الرياضي يجب أن يتم تطبيقه بالشكل الأمثل في مصر وليس لمجرد الربح من وراء اللاعبين، مشيرة إلى أن مشاركة برامج معايشة الناشئين الموهوبين ستكون مجانية بشكل كامل حتى طريقهم للاحتراف الخارجي وتسويقهم في الدوريات الأوروبية.





و يضيف الدكتور ضيف الله أحمد أن برتوكول التعاون يأتي في إطار عمل الشركات على اكتشاف مواهب تصلح للاحتراف الخارجي من الناحية البدنية والجسمانية وتأهيلهم للاحتراف الخارجي من الناحية النفسية وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية وأيضا الذهنية، مشيرا إلى أن هناك فوارق واضحة بين اللاعب المصري واللاعب الأوروبي وهوا ما يعمل البرنامج التدريبي على إزالته.





و يكشف وسام شاهين المدير الفني الألماني تفاصيل البرنامج المعيشي مع المواهب المصرية، موضحا أن البداية جاءت من جلال اختبارات شارك بها عدد كبير من اللاعبين حيث تم تصفية ما 70 لاعب من أفضل العناصر وفقا لمعايير جسمانية وفنية ظهرت من خلال أول لمسة رآها للاعب وأيضا معايير تكتيتية.





و يتابع المدرب الألماني أن السبعين لاعب سيتم تصفيتهم إلى خمسة وثلاثين لاعب وهم من سيحضروا فترة المعايشة مع المدربين الألمان، لتدريبهم وفقا لأحدث نظم التدريب المعتمدة.





و يتم شاهين أن الشركات الألمانية ستقوم بتجهيز وتأهيل كافة اللاعبين وعرض أبرز العناصر على الأندية الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك عدد من اللاعبين المصريين قادرون على السير على طريق محمد صلاح.