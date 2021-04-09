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يوسف الحسيني: "إحنا دولة مليانة عقل ومخ.. ودا اللي بيجيب فلوس" (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:03 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن وزارة الخارجية نظمت جولة ميدانية لسفراء الدول الأوروبية وكندا في العاصة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجولة شملت إطلاع السفراء ما تم الانتهاء منه من أعمال تمهيدًا لانتقال الحكومة بوزارتها المختلفة إلى العاصمة الجديدة.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، ان العاصمة الإدارية الجديدة لا تغفل أي شيء، وتشمل حي للأعمال، وحي للسفارات واعلى برج في القارة الإفريقية، وتشتمل على حي للوزارات.

وأضاف: "انت عاوز تفرج العالم، أنت عملت أيه في 6 سنوات، وانت دولة مش بترولية زي دول الخليج، أو مليانة ذهب مثل بعض الدول الافريقية، احنا دولة مليانه مخ ومليانة عقل، دا اللي بيجيب الفلوس"

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وزارة الخارجيه مصر الاتحاد الأوروبي

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