خاص.. نكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة سيمبا التنزاني

كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم بدوري أبطال إفريقيا.

كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم بدوري أبطال إفريقيا.