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خاص.. نكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة سيمبا التنزاني

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم بدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء سيدفع بأيمن أشرف في قلب الدفاع بجوار بدر بانون بعد إصابة ياسر ابراهيم في مران أمس الخميس، على أن يقود أحمد رمضان بيكهام الجبهة اليسرى.

وأضاف، أن الأهلي سيواجه سيمبا بتشكيل يضم كلا من،

حراسة المرمى، محمد الشناوي
خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة
خط الهجوم، حسين الشحات وجونيور أجاي ومحمد شريف

ويواجه الأهلي الفريق التنزاني اليوم في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد أن حسم تأهله رسميا كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، خلف سيمبا المتصدر الذي يمتلك 13 نقطة في المركز الأول.

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