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نجم شيفيلد بديل فرناندينيو في مانشستر سيتي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بلجيكية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حدد النجم الجديد الذي سيقوم بتعويض نجم الفريق البرازيلي فرناندينيو والذي من المتوقع أن يرحل في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأكد موقع voetbal 24 البلجيكي أن المان سيتي يخطط للتعاقد مع النرويجي ساندر بيرج نجم خط وسط شيفيلد يونايتد الإنجليزي.


وأفاد الموقع البلجيكي بأن بيرج سيرحل عن شيفيلد بشكل شبه مؤكد لأن الفريق حظوظه ضعيفة جداً في الاستمرار ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا ما يجعل الصفقة أسهل على مانشستر سيتي على الرغم من أن ليفربول أبدى اهتمامه بالنجم النرويجي كذلك.



وأشار الموقع البلجيكي إلى أن بيرج البالغ من العمر 23 عاماً كان قد إنضم إلى جينك البلجيكي في عام 2017 بعد أن كان لعب لناديين من قبل في النرويج وانتقل إلى شيفيلد في يناير 2020 كأغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل22 مليون جنيه استرليني.

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