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مبابي يحسم موقفه من الإنضمام إلى ريال مدريد

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات بشأن إنضمام الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأفاد جوزيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنيجيتو الإسباني بأن كيليان مبابي سيلعب في ريال مدريد الموسم المقبل.


وأكد جوزيب بيدريرول المقرب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن بيريز واثق من إنتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد في الصيف المقبل خاصة أن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي في صيف 2022.



وأشار جوزيب بيدريرول إلى أن مبابي لا يزال لم يحسم قراره بشأن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ولكن وفقاً للعديد من التقارير فإن النجم الفرنسي رفض العروض المقدمة من النادي من أجل تجديد عقده.

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