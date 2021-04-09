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الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار.. وتحذر من الظواهر الجوية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 9 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 60 كم\ ساعة).
الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار.. وتحذر من الظواهر الجوية
الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار.. وتحذر من الظواهر الجوية

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