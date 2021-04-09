الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار.. وتحذر من الظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 9 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية المتوقعة:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.