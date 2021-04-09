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"نشرة حوادث الفجر".. ننشر حركة التنقلات الداخلية للنيابة الإدارية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة، عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية، وتجار المخدرات والأسلحة النارية، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط 171 قطعة سلاح نارى، بحوزة 141 متهم (392) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، (224) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (78177) حكم قضائى متنوع.

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار رقم 2324 لسنة 2021، بشأن حركة التنقلات الداخلية للنيابة الإدارية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على هذا القرار.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1232) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، والترويج لنشاطهما المؤثم في بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.

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