عضو "إعلام النواب": قرار وقف "الملك" صحيح وليس منطقيًا الخطأ في التاريخ

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قرار وقف مسلسل الملك أحمس، جاء عقب الجدل الكبير الذي أثير حوله بعد طرح البرومو الدعائي للمسلسل، الذي ظهر به أخطاء عديدة سواء على مستوى الأحداث أو التفاصيل التاريخية، أو الأزياء في تلك الفترة الزمنية.





وأضافت "سلامة" في تصريح لبوابة "الفجر": ليس من المنطقي أن نخطئ في تاريخنا، ونقوم بعرض عمل فني يعرض تاريخ مصر بمثل هذه الأخطاء، دون التأكد من التفاصيل التي من شأنها قد تخدع المشاهد، لذلك كان من الضروري أن نهتم بكافة التفاصيل التي دونها التاريخ دون تجويد ونقلها بالشكل المطلوب"، معلنة تأييدها لقرار وقف عرض المسلسل.





وكان المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكد وقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان المقبل.



