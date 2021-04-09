رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

توقع رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خابيير تيباس، أن تنتهي مواجهة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل يوم السبت "لان الفريقين لا يريدان الخسارة".









وقال إن "الفريقين لا يريدان الخسارة" للإبقاء على أملهما في المنافسة على لقب الدوري، بعد اقتراب الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر.









ونفى تيباس أن يكون هناك "يد سوداء" لا تريد لأتلتيكو الفوز بالمسابقة وأن يفوز بها ريال مدريد أو برشلونة، وأكد أنه قد تكون هناك "اختلافات في وجهات النظر بشان التحكيم".









وقال "أعلم أنه يجري العمل لكي لا تحدث أخطاء. أنا اثق في التحكيم ولكني اعتقد أنه يجب أن يتحسن وأنا أعلم أن باليسكو كاربايو (رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني) يعمل على ذلك".









وأعرب تيباس أيضاً عن ثقته في إمكانية عودة الجمهور للملاعب في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، وفي بحث الموضوع الأسبوع المقبل مع المجلس الأعلى للرياضة الإسباني.