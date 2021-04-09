Advertisements

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
توقع رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خابيير تيباس، أن تنتهي مواجهة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل يوم السبت "لان الفريقين لا يريدان الخسارة".


وقال إن "الفريقين لا يريدان الخسارة" للإبقاء على أملهما في المنافسة على لقب الدوري، بعد اقتراب الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر.


ونفى تيباس أن يكون هناك "يد سوداء" لا تريد لأتلتيكو الفوز بالمسابقة وأن يفوز بها ريال مدريد أو برشلونة، وأكد أنه قد تكون هناك "اختلافات في وجهات النظر بشان التحكيم".


وقال "أعلم أنه يجري العمل لكي لا تحدث أخطاء. أنا اثق في التحكيم ولكني اعتقد أنه يجب أن يتحسن وأنا أعلم أن باليسكو كاربايو (رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني) يعمل على ذلك".


وأعرب تيباس أيضاً عن ثقته في إمكانية عودة الجمهور للملاعب في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، وفي بحث الموضوع الأسبوع المقبل مع المجلس الأعلى للرياضة الإسباني.

أخبار تهمك

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يحسم موقفه من الإنضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 8 ساعات

بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة.. فينجادا يعود لمصر بعد غياب 14 سنة ومسيرة مع الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرصد التعاقد مع هذا اللاعب

منذ 37 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

12:11 ص

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

09:59 م

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج