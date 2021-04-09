أزمة في بايرن ميونيخ بسبب بواتينج

أثار الإعلان الرسمي عن رحيل مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ نهاية الموسم الجاري التوتر بين المدير الرياضي حسن صالحمدزيتش والمدرب هانزي فليك الذي يحوم الشك حول بقائه في مقعد التدريب الموسم المقبل.





ولم يجدد الفريق البافاري عقد اللاعب البالغ 32 عاما، بحسب ما أكد مدير النادي البوسني الأربعاء، على هامش ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره بايرن أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-3.





وكان حامل لقب الدوري الألماني قد ضمن خدمات الفرنسي الشاب دايو أوباميكانو مدافع لايبزيغ، للحلول بدلا من بواتينغ بدءا من الموسم المقبل.





وأكد صالحمدزيتش أن رحيل بواتينغ "كان قرارا لإدارة النادي اشترك فيه المدرب. شرحت الأمر لجيروم وتفهّم ذلك".





ربما كان قرار مشتركا، لكن فليك لم يكن مقتنعا بحسب ما قال "الجميع يعرف شعوري تجاه جيروم، وما هي قدراته"، علما بأن فليك الذي قاد الفريق الموسم الماضي الى لقب دوري الأبطال عبّر مرارا عن رغبته بتمديد عقد بواتنغ المتوّج بلقب مونديال 2014.





وبعد مباراة سان جيرمان، أجاب فليك على أسئلة عن بواتينغ "يجب أن أردّ هنا على الأسئلة بطريقة احترافية، لكني لست مجبرا بالإجابة على كل الأسئلة. لعبُ أدوار كوميدية ربما يكون أحيانا ضمن أدوار المدرب".





وأعاد هذا الملف صبّ الزيت على نار العلاقة بين صالحمدزيتش وفليك، المتوترة في الأسابيع القليلة الماضية.





يرفض المدرب الذي قاد بايرن الى سداسية تاريخية الموسم الماضي تأكيد بقائه مع بايرن الموسم المقبل "ما يهمني أن نلعب جيدا، وكل الأمور الأخرى لا أكترث لها راهنا".



