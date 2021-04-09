راغب علامة: تعرضت لإطلاق نار بسبب علاقة عاطفية لا تليق بسمعتي

كشف المطرب اللبناني راغب علامة، عن تعرضت لإطلاق نار بسبب علاقة عاطفية لا تليق بسمعته.

وأشار "علامة" خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة "dmc"، إلى أن الطرف الذي عاش معاه العلاقة العاطفية كانت لها ارتباطات سياسية ومخابراتية داخلية وخارجية مشبوهة



وعبر عن ندمه الشديد إزاء هذه العلاقة التي كانت أن تودي بحياته.





وأكد أن هذه التجربة أساءت لسمعته خلال العقد الثاني من عمره ويتمنى لو يستطيع شطبها من حياته.



