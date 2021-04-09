وزير التعليم يكشف مفاجأة بشأن الكتب في النظام الجديد



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهم يحاولون أن يحققوا كل أحلامهم في نظام التعليم الجديد، متابعًا: "سنرى نتيجته ولكن يجب أن نصبر".



وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر حقوق الإنسان، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعض اعتاد منذ سنوات على الامتحانات فقط، ولم ينظر إلى الأنشطة والمواد خارج الامتحانات.



وأكد أن كتب النظام الجديد لا غبار عليها، وتضاهي كتب أمريكا وإنجلترا، متابعًا: "فيروس كورونا ساعدنا في عدة أشياء من ضمنها حق التعلم، لافتًا إلى أن حق التعلم شيء وحق النجاح شيء آخر".



وأشار وزير التعليم، إلى أن من يأخذ حق التعليم المجاني فكرته مغلوطة عن التعليم تمامًا، لافتًا إلى أن 85% داخل منظومة التعليم يريدون الشهادة وليس التعلم.



وتابع: "نستهدف التعلم وليس الشهادة، نستهدف أن يحصل الطالب على الشهادة بالمهارات المختلفة"، لافتًا إلى أن الدولة قدمت مناهج وامتحانات إلكترونية تفوق أوروبا.

