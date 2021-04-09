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نجم الزمالك السابق: اتحاد الكرة يؤثر على الأبيض بعد أزمة التحكيم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية سابقًا، إن اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة سابقًا برئاسة عمرو الجنايني، رحلت لعدم إقامة انتخابات اتحاد الكرة.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لماذا لم تستمر لجنة عمرو الجنايني في منصبها طالما أن اللجنة الثلاثية أيضًا لم تقوم بتمظيم انتخابات لاتحاد الكرة".

وتطرق وليد صلاح عبداللطيف في حواره عن حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل المقبل، مشددًا: "محدش فاهم حاجة وأنت بتوديني البحر وترجعني تاني ليه طالما أن القرار متاخد بتعيين حكام أجانب في لقاءات القمة".

وأتم: "لماذا تصدر ذلك القرار قبل لقاء الزمالك وتونجيت قبل مباراة يوم السبت المقبل والتي ستحسم صعود الأبيض لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولجنة الزمالك ستتأثر بالتفكير في الحكام وهذا سيؤثر على لقاءه المؤثر، ومتأكد أن اتحاد الكرة يقصد إثارة البلبلة للتأثير على تركيز الحكام".

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