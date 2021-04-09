نجم الزمالك السابق: اتحاد الكرة يؤثر على الأبيض بعد أزمة التحكيم





وأتم: "لماذا تصدر ذلك القرار قبل لقاء الزمالك وتونجيت قبل مباراة يوم السبت المقبل والتي ستحسم صعود الأبيض لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولجنة الزمالك ستتأثر بالتفكير في الحكام وهذا سيؤثر على لقاءه المؤثر، ومتأكد أن اتحاد الكرة يقصد إثارة البلبلة للتأثير على تركيز الحكام".

وتطرق وليد صلاح عبداللطيف في حواره عن حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل المقبل، مشددًا: "محدش فاهم حاجة وأنت بتوديني البحر وترجعني تاني ليه طالما أن القرار متاخد بتعيين حكام أجانب في لقاءات القمة".