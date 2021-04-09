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مفاجأة لأصحاب التكاتك (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أنه سيتم إحلال التكاتك واستبدالها بسيارات الميني فان في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الكبرى أولًا.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التوك توك سيسير في الشوارع الجانبية ولكن بشرط الترخيص، مضيفًا أنه سيتم عمل وتحديد حي جغرافي لكل توك توك كهخط سير قريبًا.

وأشار إلى أنه سيتم وضع تعريفة موحدة لتسيير التوك توك قريبًا، متابعًا: "جاري وضع آلية لعملية إحلال التوك توك بالسيارة الميني فان بشكل يتناسب مع دخول المواطنين"، منوهًا بأن هناك تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتجميع السيارات الميني فان في مصر، متابعًا: "توقفنا عن استيراد التوك توك منذ عام".

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