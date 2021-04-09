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غسان مسعود يعتذر من الجمهور.. تعرف على السبب!
الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:21 ص
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قال الفنان الكبير غسان مسعود، إنه يسجل اعتذارًا وأسفًا من الجمهور الذي ينتظر الجزء الثاني من مسلسل (مقابلة مع السيد آدم) للمخرج والمنتج فادي سليم لأن المسلسل كما يبدو لن يعرض في موسم رمضان.
وأضاف في إطلالته مع الإعلامي باسل محرز، في برنامج "المختار" أن السبب عند المنتج وعدم العرض سيؤثر سلباً على معنويات المشاركين.
وغسان مسعود هو ممثل سوري عالمي، عمل أستاذاً في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لمدة عشر سنوات.
وهو ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني قدم العديد من الأعمال الناجحة في المسرح وفي التلفزيون وفي السينما السورية والسينما العالمية وقدّم أدوار متنوّعة ومن أهم أدواره في السينما دور صلاح الدين في فيلم مملكة السماء، ودور هاشم أغا في مسلسل بواب الريح أبو بكر في مسلسل عمر.
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