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كم استغرق طارق لطفي من الوقت لتربية لحيته في "القاهرة كابول"؟.. الفنان يجيب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان طارق لطفي، أنه ترك لحيته 14 شهرًا  لتجسيد شخصية الشيخ رمزي في "القاهرة كابول".


وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الشكر الجزيل لجميع من ساعدوه ليصل لشكل الشيخ رمزي.


كما وجه تحية واجبة لسفير مصر في أفغانستان حيث ساعده أيضا في إرسال ملابس من أفغانستان كان من الصعب الحصول عليها هنا.


وجدد تأكيده أنه  كان مستمتعا بالسيناريو وبالتمثيل مع أبطال العمل خالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب.

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