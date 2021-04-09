القابضة للتشييد والتعمير: الموقف المالي لشركة النصر متميز (فيديو)

قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للإسكان والتعمير موقفها المالي متميز خلال العامين الماضيين، مضيفا أنه تم توحيد أسعار شركات الإسكان ووحداتها العقارية.



وأضاف "أبوالعطا" خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شركات الإسكان واجهت العديد من التحديد خاصة بعد تعويم الجنيه في عام 2016، ما أدى لارتفاع أسعار تكليفات المشروعات والمنافسة أصبحت شرسة.



وتابع رئيس القابضة للتشييد، حجم مبيعات شركات الإسكان واجه عدة صعوبات، لافتا أن المواطنين في فترات الأزمات تلجأ إلى الشركات محل الثقة للشراء منها لضمان حقوقه.-A