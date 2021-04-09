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عاجل.. مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية تكساس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بوقوع عملية إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.

وأشارت إلى أن شرطة بريان في تكساس، إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 4 آخرين.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

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تكساس بوابة الفجر الفجر اطلاق نار

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