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رئيس القابضة للتشييد يشيد بـ"المعادي للتنمية والتعمير": لا تعاني من مديونيات (فيديو)
الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:16 ص
الفجر
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أشاد المهندس هشام أبوالعطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بشركة المعادي للتنمية والتعمير لافتا إلى أنها لا تعاني من أي مديونيات للبنوك وتتمتع بمركز مالي جيد.
وأضاف أبوالعطا خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شركة المعادي للتنمية والتعمير حصلت على قطعة أرض في مدينة المنصورة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متميز بالمدينة.
وتابع رئيس القابضة للتشييد، أن شركتي النصر والمعادي وشركة مصر الجديدة لديهما مشروعات استراتيجية حتى عام 2030 بقيمة 100 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتخطى العائد 150 مليار جنيه.
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