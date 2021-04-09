تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري الأبطال والقناة الناقلة







يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق سيمبا التنزاني، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني، غدًا الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.\، على قناة "بين سبورتس 4".





وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية، انتهت بفوز سيمبا بهدف نظيف، يوم 23 فبراير الماضي.





ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني بالمجموعة الأولي، برصيد 8 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة، وضمن الفريقين التأهل بشكل رسمي إلي دور الثمانية.



