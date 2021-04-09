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برشلونة يقرر التخلص من نجم الفريق

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة برشلونة الإسباني في التخلص من نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الفترة المقبلة.

وأشار موقع Fichajes الإسباني إلى أن كوتينيو الذي انتقل في يناير 2018 إلى برشلونة لم يثبت نفسه حتى الآن وتمت إعارته في الموسم الماضي إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأفاد الموقع الإسباني بأن برشلونة يخطط للاستغناء عن فيليب كوتينيو والتخلص من راتبه الكبير والمتغيّرات في عقده المرتبطة بليفربول.

وألمح الموقع الإسباني أن لابورتا رئيس برشلونة عند توليه قيادة البرسا وضع خطة للتخلص من عدد من اللاعبين في الفريق على رأسهم فيليب كوتينيو وذلك بسبب راتبه المرتفع وعدم استعادة مستواه الذي كان عليه في ليفربول.


وأوضح الموقع الإسباني أن فكرة لابورتا الأولية هي أن كوتينيو بعد العودة من الإصابة يمكن أن يحصل على بعض الدقائق في مباريات الدوري على أمل أن يجذب الاهتمام أكثر في الدوري الإنجليزي.


وأكد الموقع الإسباني أن توتنهام يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع كوتينيو الآن في إنجلترا بعد انسحاب آرسنال من السباق وتركيزه على التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد المعار من ريال مدريد.


ولفت الموقع الإسباني أن كوتينيو ينتهي عقده في 2023 ويسعى برشلونة لرحيله في الصيف المقبل من أجل الاستفادة المادية منه قبل اقتراب العقد من نهايته.

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