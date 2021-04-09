تفاصيل جديدة حول مسلسل فضح أسرار العائلة المالكة البريطانية

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل جديدة حول مسلسل "ذا كراون" الشهير، الذي فضح أسرار عديدة من داخل العائلة المالكة البريطانية.

وأوضح موقع "فارايتي" الشهير المعني بأخبار الفن، أن الموسم الخامس من مسلسل "ذا كراون" سيبدأ التصوير فيه يوليو المقبل.

ويترقب عدد كبير من عشاق مسلسل "ذا كراون" الموسم الخامس، الذي سيكشف المزيد من الأسرار حول علاقة العائلة المالكة البريطانية مع الأميرة ديانا وتفاصيل طلاقها من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.









ونقل الموقع عن مصادر قولهم إن شبكة "نتفلكس" ستبدأ في تصوير الموسم الخامس يوليو المقبل، والذي سيضم طاقما جديدا من الممثلين الجدد، الذين سيؤدون أدوار أفراد العائلة المالكة البريطانية، بالإضافة إلى نجوم المواسم السابقة، مثل إليزابيث ديبيكي بدور الأميرة ديانا، ودومينيك ويست بدور الأمير تشارلز ، وإيميلدا ستونتون تلعب دور الملكة إليزابيث، ووليزلي مانفيل في دور الأميرة مارجريت.







