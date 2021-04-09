رئيس قسم المناعة يحذر من تناول الحلويات في رمضان (فيديو)

شدد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، على ضرورة الاهتمام بشرب السوائل بعد الإفطار في شهر رمضان، لأن هذا يؤدي إلى عمل أجهزة الجسم بشكل أفضل، كما أن هناك ضرورة لتناول الخضروات الطازجة، والفاكهة بشكل صحيح.





وتابع "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه يفضل الإفطار على تمر، وشرب سوائل دافئة، لأن هذا يؤدي إلى استقبال الأكل بشكل مريح، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.



