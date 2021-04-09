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رئيس قسم المناعة يحذر من تناول الحلويات في رمضان (فيديو)
الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:21 ص
كساب أحمد
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شدد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، على ضرورة الاهتمام بشرب السوائل بعد الإفطار في شهر رمضان، لأن هذا يؤدي إلى عمل أجهزة الجسم بشكل أفضل، كما أن هناك ضرورة لتناول الخضروات الطازجة، والفاكهة بشكل صحيح.
وتابع "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه يفضل الإفطار على تمر، وشرب سوائل دافئة، لأن هذا يؤدي إلى استقبال الأكل بشكل مريح، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة، وعدم الإكثار من تناول الدهون أو السكريات، لأن هذا يؤدي إلى نوعية من الختمة ويؤثر على القلب والنشاط بعد الإفطار، وقد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر، وهذا ما ثبت من خلال التجارب، معقبًا: "بنلاقي ناس كتير بجيلها السكر بعد رمضان"
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