أشرف عقبة يكشف مفاجأة حول تأثير الصيام على الجسم (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، إن هناك الكثير من الدراسات التي أكدت تحسين الصيام لعمل الجهاز المناعي في الجسم، حيث يقوم الجسم خلال الصيام بالتخلص من عوامل الأكسدة الموجودة في الجسم.





وتابع "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن نشاط الخلايا المناعية يزيد خلال الصيام، حيث يتم التخلص من الخلايا التي هرمت، ويتم أنتاج خلايا جديدة اكثر قدرة على القيام بعملها.



