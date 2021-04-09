تكريم بائع فوانيس في بني سويف أنقذ أسرة كاملة من الغرق (صور)

شهدت محافظة بني سويف، سباقًا بين مسؤوليها ونوابها، على تكريم، الشاب "محمد جابر أحمد عبدالجواد" أحد أبناء قرية الضباعنة بمركز ببا جنوب بني سويف، تقديرا لموقفه الشجاع النبيل، بعدما شارك في إنقاذ 3 أفراد من أسرة واحدة من الموت غرقًا إثر سقوط سيارتهم أثناء صعودهم لمعدية بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.





واستقبل النائبان الدكتور عبدالله على مبروك، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وأحمد علي عباس، عضو مجلس النواب، عن مركز ببا، الشاب وأكدا له أنهما فخورين به، حيث إنه أرسل رسالة للعالم بأن شبابنا بخير ومثال للشهامة والرجولة، وأهدياه شهادتي تقدير ومكافأة مالية تقديرًا منهما لموقفه الرجولي الذي أشاد بها الجميع بمحافظتي بورسعيد وبني سويف.





وقال الدكتور عبدالله على مبروك، عضو مجلس النواب، إن الشاب "محمد جابر" مثال يجب أن يحتذي به شبابنا في الشهامة والرجولة وإنكار الذات، مشيدًا بموقفه الأخير ومساهمته في إنقاذ أسرة كاملة من الغرق، غير مباليًا بما سيحدث، حيث لم يفكر لحظة وقفز في المياه لإنقاذ أفراد الأسرة، ملقيًا ببضاعته -لأنه يعمل بائع فوانيس متجول- رغم ظروفه المادية البسيطة حيث إنه يعول أسرة من 5 أفراد وله شقيق من ذوي الإحتياجات الخاصة.





وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استقبل، بمكتبه، الشاب محمد جابر "الذي حضر بصحبة والده" حيث حرص المحافظ على توجيه الشكر له على موقفه النبيل وشجاعته لإنقاذ أفراد الأسرة بوازع دينى ووطني نبيل.





وأهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية لشجاعته وشهامته التي يعتز بها أبناء بني سويف والذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالعمل البطولي الذي قام به ابن من أبناء بني سويف محافظتهم التي تحفل بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات والمواقف.



