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خالد الجندي: الفراعنة كانوا مسلمين قبل النبي محمد (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على من يهاجمون تصريحاته بأن الفراعنة كان منهم مؤمنون، قائلًا: "الفراعنة الذي أتبعوا نبي الله موسى هم أسيادنا وتاج رأسنا أمثال امرأة فرعون، والسحرة الذين أمنوا بسيدنا موسى، بعض الفراعنة كانوا مسلمين قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلقهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس: "آن الاوان لأن نرتفع وننتقل إلى عصر المومياوات الملكية، والتشريف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي..ربنا يحشرنا معاه في الجنة إن شاء الله".

وتابع: "صدق او لا تصدق، الفراعنة كان منهم مسلمون، والحقيقة كل الذين شغبوا على هذه المعلومة جهلاء لا يعرفون القرآن ولا تفسيره، والتعميم على كل الفراعنة انهم اهل كفر، من يقوله جاهل أو من المتسلفة، فى اى قوم بينهم مؤمنون وكفار، لا يوجد أحد كفرا من أبو لهب، وأبو جهل، هل نستطيع أن نقول على كل قريش كفار، نحن نعيش فى كارثة طمس الهوية المصرية من قبل من يسعون لإقامة الخلافة التركية".

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