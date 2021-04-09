Advertisements

راغب علامة يكشف لأول مرة عن سبب ضرب والده له في الطفولة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشف النجم راغب علامة، عن ذكريات طفولته للمرة الأولى خلال لقائه فى برنامج السيرة، حيث قال: "والدى لم يكن يضربنا، ولكن مرة علم أنى طلعت على شجرة ولاد الجيران وقطفت ليمون بدون استئذان، وبالتالى ضربنى معتبراً ما فعلته سرقة وعنفنى للغاية على ما فعلته".


وكشف راغب علامة فى لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة المذاع على قناةDmc، أنه دائماً ما كان يحاول فى صغره تصليح أى عطل فى المنزل، سواء كان الأمر له علاقة ببوتاجاز أو أى أمر آخر، وبالتالى كانوا فى المنزل دوما يلجأون له حالة عطل أى شىء.


يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.

أخبار تهمك

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرصد التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 9 ساعات

البنتاجون يعلن عن زيارة دولية لوزير الدفاع الأمريكي

منذ 41 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية تكساس

منذ ساعة و 28 دقيقة

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات نارية من نجم الزمالك السابق بعد تعيين فينجادا باتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

مبابي يحسم موقفه من الإنضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار.. وتحذر من الظواهر الجوية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

12:11 ص

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

09:59 م

عاجل.. مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية تكساس

12:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج