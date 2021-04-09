راغب علامة يكشف لأول مرة عن سبب ضرب والده له في الطفولة









وكشف راغب علامة فى لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة المذاع على قناةDmc، أنه دائماً ما كان يحاول فى صغره تصليح أى عطل فى المنزل، سواء كان الأمر له علاقة ببوتاجاز أو أى أمر آخر، وبالتالى كانوا فى المنزل دوما يلجأون له حالة عطل أى شىء.





يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.

كشف النجم راغب علامة، عن ذكريات طفولته للمرة الأولى خلال لقائه فى برنامج السيرة، حيث قال: "والدى لم يكن يضربنا، ولكن مرة علم أنى طلعت على شجرة ولاد الجيران وقطفت ليمون بدون استئذان، وبالتالى ضربنى معتبراً ما فعلته سرقة وعنفنى للغاية على ما فعلته".