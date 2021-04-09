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ليس برشلونة أو باريس سان جيرمان .. أجويرو يحدد وجهته المقبلة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مستقبل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي مازال غامضا بعد رحيله بشكل رسمي عن المان سيتي عقب نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده مع النادي الذي أنضم إليه في صيف عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.


وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن أجويرو يدرس الإنضمام إلى توتنهام في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل على الرغم من العديد من العروض التي وصلته من أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى توتنهام حتى في حالة فشل الفريق اللندني في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل توتنهام حاليا المركز السادس برصيد 49 نقطة بينما تتأهل أول 4 أندية للعب في دوري أبطال أوروبا.


ولفتت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي أعلن في بيان رسمي أنه سيتم إقامة تمثال للنجم الأرجنتيني أجويرو بجانب تمثالي ديفيد سيلفا وفينسنت كومباني تأكيداً على دور النجم الأرجنتيني التاريخي في صفوف الفريق طوال العشر سنوات الماضية.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أجويرو يعتبر أعلى اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف في البطولة على مر العصور برصيد 181 هدفا.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أجويرو البالغ من العمر 32 عاما شارك في 385 مباراة في جميع البطولات مع مانشستر سيتي وسجل 257 هدفا وتوج مع المان سيتي بـ 13 لقبا مختلفا.

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