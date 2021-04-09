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تصريحات نارية من نجم الزمالك السابق بعد تعيين فينجادا باتحاد الكرة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:19 ص
محمد جمال
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علق وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية سابقًا، على تعيين البرتغالي فينجادا، مدرب الزمالك سابقًا، مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة خلفًا لمحمود سعد.
وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصدوم ومستغرب من قرار اتحاد الكرة بتعيين فينجادا مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة".
وتابع: "لازم حد يطلع يفسر قرار تعيين فينجادا ولماذا تم التعاقد مع أجنبي سيحصل على راتب كبير بالعملة الصعبة".
وأضاف: "هناك قرارت يتم اتخاذها بشكل مفاجئ ولا يوجد لها أي تفسير نهائيًا وأين الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، من تلك القرارت".
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