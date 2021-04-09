تصريحات نارية من نجم الزمالك السابق بعد تعيين فينجادا باتحاد الكرة





وأضاف: "هناك قرارت يتم اتخاذها بشكل مفاجئ ولا يوجد لها أي تفسير نهائيًا وأين الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، من تلك القرارت".

وتابع: "لازم حد يطلع يفسر قرار تعيين فينجادا ولماذا تم التعاقد مع أجنبي سيحصل على راتب كبير بالعملة الصعبة".