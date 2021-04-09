البنتاجون يعلن عن زيارة دولية لوزير الدفاع الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سوف يبدأ جولة دولية يوم السبت المقبل.





وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن الجولة المرتقبة من المقرر أن تبدأ من إسرائيل حيث يؤكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية مع تل أبيب.



