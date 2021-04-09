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البنتاجون يعلن عن زيارة دولية لوزير الدفاع الأمريكي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:26 ص
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سوف يبدأ جولة دولية يوم السبت المقبل.
وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن الجولة المرتقبة من المقرر أن تبدأ من إسرائيل حيث يؤكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية مع تل أبيب.
وأشار البنتاجون إلى أن جولة أوستن تشمل أيضا ألمانيا ومقر الحلف الأطلسي في بلجيكا وبريطانيا، وتهدف لتعزيز قدرة الردع وتوطيد العلاقات العسكرية عبر الأطلسي.
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