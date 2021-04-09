سوزان نجم الدين تكشف سبب خلافها مع أصالة وأصعب المواقف حياتها (فيديو)





ومن المقرر أن تتحدث سوزان نجم الدين، عن مشوارها الفني، وأبرز القصص التي أثارت الجدل في حياتها، وأصعب المواقف التي واجهتها بسبب ابتعادها إجباريا عن أبنائها.





وتكشف سوزان نجم الدين، عن العمل الذي سبب مشاكل مع عائلتها، وحقيقة طلاقها من زوجها الراحل، موضحة أنها تعيش أحلى مراحلها العمرية، وسبب خلافها مع أصالة.













تحل الفنانة السورية سوزان نجم الدين، ضيفة في الحلقة القادمة من برنامج يوم ليك، مع الإعلامية سمر يسري، المذاع على قناة "الحياة" يوم الأحد، في تمام الحادية عشر مساءً.