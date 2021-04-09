أحمد فهي عن مؤسسة مجدي يعقوب: صرح طبي عالمي يداوي قلوب أطفال مصر





زار الفنان أحمد فهمي، مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان؛ لدعم وتقديم المساندة للأطفال المرضى بالمركز، وأجرى "فهمي" جولة بأقسام المركز المختلفة واضطلع على تفاصيل وخطوات استقبال المرضي وعلاجهم وحجم العمليات التي يتم إجرائها يوميًا، كما التقط صور تذكارية مع الأطفال وذويهم لإسعادهم ومساندة أسرهم.



وأشاد الفنان أحمد فهمي، بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان والأجهزة الطبية الحديثة الموجودة به، والتي تضاهي المستشفيات العالمية، بالإضافة إلى تميز الفريق الطبي من أطباء وممرضين، ودعا "فهمي" محبي الخير للتبرع للمركز لمداولة المزيد من أطفال مصر ورسم البهجة على وجوه ذويهم.



وتدير مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب مستشفى متخصصًا لعلاج مرضى القلب بالمجان في مدينة أسوان، وتعتزم المؤسسة التوسع عبر بناء المستشفى الجديد في القاهرة بطاقة استيعابية تزيد بخمسة أضعاف على طاقة مستشفى أسوان، ليصبح أكبر مركز متخصص لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



